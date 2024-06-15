عاجل.. ألمانيا تسحق أسكتلندا بخماسية فى افتتاح يورو 2024

سحق منتخب ألمانيا نظيره أسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل ثلاثية الألمان كلًا من فلوريان فيرتز في الدقيقة 10 وجمال موسيالا في الدقيقة 19 وكاي هافيرتز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز نيكلاس فولكروج وإيمري تشان الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68 و93، بينما جاء هدف أسكتلندا عن طريق أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الثانية، موسيالا حاول التوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ولكن نجح رالستون في استخلاص الكرة من أمامه.

جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عدة تمريرات قصيرة بن لاعبي ألمانيا وصلت الكرة لفلوريان فيرتز على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جان التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 19 سجل موسيالا الهدف الثاني بعدما مرر كاي هافيرتز الكرة إلى جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر داخل الشباك.

في الدقيقة 25 ركلة جزاء لصالح ألمانيا بداعي وجود خطأ لصالح جمال موسيالا بعد كرة مشتركة مع كيران تيرني.

بعد تدخل من تقنية الفيديو تم احتساب خطأ لصالح ألمانيا من على حدود منطقة الجزاء بدلا من ركلة الجزاء.

في الدقيقة 31 بطاقة صفراء للاعب روبيرت أندريش بعد تدخل قوي على ماكتوميناي.

في الدقيقة 41 كيميتش أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها جوندوجان برأسية ولكن تصدى لها أنجوس جان.

في الدقيقة 45 ركلة جزاء لصالح ألمانيا بعد تدخل قوي من ريان بورتيوس على جوندوجان داخل منطقة الجزاء.

بطاقة حمراء للاعب ريان بورتيوس بعد التدخل الأخير.

ونجح كاي هافيرتز في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب ألمانيا من ركلة جزاء.



أحداث الشوط الثاني

منتخب ألمانيا واصل سيطرته من أجل تسجيل مزيد من الأهداف، وسدد روديجر الكرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أنجوس جان.

توني كروس أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركرة الركنية ومرت بدون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 56 باسكال جروس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين.

لوروا ساني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس أنجوس جان بثبات.

وجاء الهدف الرابع لصالح ألمانيا في الدقيقة 68 بعدما أطلق نيكلاس فولكروج تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وسجل منتخب ألمانيا هدفا خامسا في الدقيقة 76 لكن بعد تدخل من تقنية الفديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على نيكلاس فولكروج قيل تسجيل الهدف.

توماس مولر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار مرت مباشرة لخارج الملعب.

سجل منتخب أسكتلندا هدفه الوحيد في الدقيقة 87 بعدما اصطدمت الكرة في رأس روديجر مدافع ألمانيا وغالطت الحارس مانويل نوير.

وسجل إيمري تشان الهدف الخامس للألمان في الدقيقة 93 بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.