الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2024

مخالفات رخص المركبات
مخالفات رخص المركبات

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات إلكترونيا، عن طريق مواقع البحث “جوجل” ويوفر موقع النيابة العامة ذلك بكل سهولة ويسر وبدون مشقة وتعب، وذلك يكون باستخدام رقم اللوحة المعدنية، من أجل تسهيل عملية الحصول على شهادة براءة الذمة من مخالفات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات


وفي هذا التقرير تنشر “الدستور” خطوات الاستعلام عن مخالفات عربيتك بالموبايل بشكل أون لاين.

خطوات الدفع تكون سهلة وبسيطة عبر الخدمات التي قد أتاحتها موقع النيابة العامة بالدخول في الموقع (من هنــا)، ثم قم بالدخول على خدمات نيابة المرور ثم قم باختيار الدفع والاختيار ما بين الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام والتحصيل يكون من أمام المنزل، ثم من خلال القيام باختيار الاستعلامات واختار نوع مخالفة المرور التي تريد الاستعلام عنها سواء كانت رخص المركبات أو كانت مخالفات رخص القيادة، وسيبدأ الشخص بإدخال أرقام وإدخال حروف الرخصة، ثم قم بالضغط على إجمالي المخالفات، ثم قم بكتابة الرقم القومي ورقم الهاتف الذي سجل باسم المالك.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

دفع مخالفات المرور بالفيزا من خلال بوابة مرور مصر 2024

جهة أخرى يتاح لقائدي السيارة دفع كافة مخالفات المرور بالفيزا عبر بوابة مرور مصر 2024  لمن لديه البطاقات البنكية، وتكون كافة تطبيقات الدفع مثبتة علي جميع الهواتف المحمولة يتاح إجراء عملية الدخول على “بوابة مرور مصر ”واتباع التالي:

https://www.dostor.org/4436691 قم بالضغط على كلمة الاستعلام عن قيمة المخالفات واختر نوع لوحة السيارة سواء كانت أرقام، أو سواء كانت حروف وأرقام وقم بتدوين البيانات بالضغط على كلمة إجمالي قيم المخالفات، وكيفية دفع جميع مخالفات المرور بـ"فوري"، ويجب الدخول على موقع فوري، وسيقوم بإدخال الرقم القومي، ثم قم بإدخال الجزء الرقمي من خلال اللوحة، ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف المحمول،  ويسوف تم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل وذلك خلال 4 أيام، تسهيلا عليهم دفع المخالفات خوفا من تراكم غرامات او تاخيرات.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات خطوات دفع المخالفات المرورية بالموبايل 2024 الكترونيا رقم اللوحة المعدنية شهادة براءة الذمة

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الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

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