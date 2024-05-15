الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

2010 مخالفات مرورية حصيلة التقاط رادارات المرور خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 2010 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 2010 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،987 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائى، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

الرادارات الحديثة اعلي المحاور الطرق الجديدة مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة حزام الامان و التحدث في الهاتف المحمول

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