خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات وسداد الغرامة بالموبايل

بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعطيل العمل، فإن آلاف من المواطنين أصحاب السيارات أو ملاك الدراجات النارية، لديهم أهمية للتعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات إلكترونيا، وذلك بكل سهولة ويسر وبدون مشقة وتعب، وذلك يكون باستخدام رقم اللوحة المعدنية، من أجل تسهيل عملية الحصول على شهادة براءة الذمة من مخالفات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات



وفي هذا التقرير تنشر «الدستور» خطوات الاستعلام عن مخالفات عربيتك بالموبايل بشكل أون لاين في إجازة العيد.

خطوات دفع المخالفات المرورية بالموبايل 2023



خطوات الدفع تكون سهلة وبسيطة عبر الخدمات التي قد أتاحتها موقع النيابة العامة بالدخول في الموقع (من هنــا)، ثم قم بالدخول على خدمات نيابة المرور ثم قم باختيار الدفع والاختيار ما بين الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام والتحصيل يكون من أمام المنزل، ثم من خلال القيام باختيار الاستعلامات واختار نوع مخالفة المرور التي تريد الاستعلام عنها سواء كانت رخص المركبات أو كانت مخالفات رخص القيادة، وسيبدأ الشخص بإدخال أرقام وإدخال حروف الرخصة، ثم قم بالضغط على إجمالي المخالفات، ثم قم بكتابة الرقم القومي ورقم الهاتف الذي سجل باسم المالك.

دفع مخالفات المرور بالفيزا من خلال بوابة مرور مصر 2023

جهة أخرى يتاح لقائدي السيارة دفع كافة مخالفات المرور بالفيزا عبر بوابة مرور مصر 2023 لمن لديه البطاقات البنكية، وتكون كافة تطبيقات الدفع مثبتة علي جميع الهواتف المحمولة يتاح إجراء عملية الدخول على “بوابة مرور مصر ”واتباع التالي:

قم بالضغط على كلمة الاستعلام عن قيمة المخالفات واختر نوع لوحة السيارة سواء كانت أرقام، أو سواء كانت حروف وأرقام وقم بتدوين البيانات بالضغط على كلمة إجمالي قيم المخالفات، وكيفية دفع جميع مخالفات المرور بـ«فوري»، ويجب الدخول على موقع فوري، وسيقوم بإدخال الرقم القومي، ثم قم بإدخال الجزء الرقمي من خلال اللوحة، ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف المحمول، ويسوف تم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل وذلك خلال 4 أيام، تسهيلا عليهم دفع المخالفات خوفا من تراكم غرامات او تاخيرات.