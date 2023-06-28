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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إلكترونيًا.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يعتبر البحث على مخالفات المرور 2023 من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي «جوجل»، ففي هذا التقرير نرصد أبسط وأسهل الخطوات للاستعلام توفيرًا للجهد والوقت.

- الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية (من هنا).
ثم اختيار الاستعلامات.
الضغط على رخص المركبات.
إدخال رقم الرخصة بالأرقام والحروف.
الضغط على إجمالي المخالفات، وتظهر قيمة المخالفات المقرر دفعها.

-الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

من خلال تلك الطرق يمكن الاستعلام عن تفاصيل مخالفات المرور بالرقم القومي أيضًا، من خلال إظهار تفاصيل المخالفات وإدخال الرقم القومي لصاحب المركبة المراد معرفة مخالفاتها.

- سداد المخالفات المرور برقم السيارة

يمكن لمالك السيارة بعد الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، سداد المخالفات إلكترونيًا وذلك من خلال نفس موقع النيابة العامة .

موقع النيابة العامة للخدمات المرورية والاستعلام عن مخالفات المرور 2023

-قيمة المخالفات المرورية

كان حدد قانون المرور سعر وقيمة كل المخالفات المرورية وتتضمن:
عدم ارتداء حزام الأمان، تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه، تركيب زجاج فيميه: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه، كسر بالزجاج تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه، تركيب ستائر، تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه، عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا، اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ، تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيهًا، جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق، تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا.

المرور مخالفات المرور 2023 رقم السيارة مخالفات المرور النيابة العامة

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