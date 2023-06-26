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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع النيابة العامة للخدمات المرورية والاستعلام عن مخالفات المرور 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

موقع النيابة العامة للخدمات المرورية والاستعلام عن مخالفات المرور 2023، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:

موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

 للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية .

- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط على هذا الرابط

- الضغط على  الزر الخاص بجملة  " الاستعلام عن مخالفات المرور".

- القيام بكتابة اسم صاحب المخالفة المرورية رباعيا كما هو مدون في بطاقة الرقم القومى 

- كتابة  رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف والتأكد من كتابة  ذلك بشكل صحيح

- الضغط على  جملة "إجمالي قيمة المخالفة"

- الضغط على الزر الخاص بـ " استعلام"

- فى نهاية الخطوات تظهر قيمة المخالفة المرورية 

اعرفها من هنا.. رابط استعلام مخالفات المرور 2023

كيفية تحميل تطبيق مخالفات المرور 

فى حالة وجود صعوبة من أتباع الخطوات السابقة فى معرفة قيمة المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة يمكنك الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية الخاصة بمركبتك من خلال تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من  من خلال الضغط على هذا الرابط

قيمة أسعار المخالفات المرورية 2023 

وضعت وزارة الداخلية المصرية قيمة المخالفات المرورية  وهى كالتالى :

البداية من  300 جنيه حتى 5000 جنيه

من 300 إلى - 200 فى حالة القيادة برخصة قيادة منتهية المدة 

1000 عند عدم أتباع التعليمات المرورية

مخالفات تصل قيمتها إلى 5000  جنيه

خدمات  أخرى يقدمها  موقع النيابة العامة

يقدم الموقع  الرسمى للنيابة العامة عدة خدمات للمواطنين بخلاف الخدمات المرورية ومنها خدمات وثائق الأحوال الشخصية  وكذلك خدمات تتعلق بالحصول على شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي والقيد العائلي ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق، وخدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية بالإضافة لعدة خدمات إلكترونية  تتعلق بالخدمات المرورية خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك 2023 .

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رابط استعلام مخالفات المرور 2023 عبر النيابة العامة وكيفية التظلم عليها

موقع النيابة العامة للخدمات المرورية لاستعلام عن مخالفات المرور 2023 كيفية تحميل تطبيق مخالفات المرور قيمة أسعار المخالفات المرورية 2023 خدمات موقع النيابة العامة رابط موقع النيابة العامة

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