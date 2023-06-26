موقع النيابة العامة للخدمات المرورية والاستعلام عن مخالفات المرور 2023، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:

موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية .

- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط على هذا الرابط

- الضغط على الزر الخاص بجملة " الاستعلام عن مخالفات المرور".

- القيام بكتابة اسم صاحب المخالفة المرورية رباعيا كما هو مدون في بطاقة الرقم القومى

- كتابة رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف والتأكد من كتابة ذلك بشكل صحيح

- الضغط على جملة "إجمالي قيمة المخالفة"

- الضغط على الزر الخاص بـ " استعلام"

- فى نهاية الخطوات تظهر قيمة المخالفة المرورية

كيفية تحميل تطبيق مخالفات المرور

فى حالة وجود صعوبة من أتباع الخطوات السابقة فى معرفة قيمة المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة يمكنك الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية الخاصة بمركبتك من خلال تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من من خلال الضغط على هذا الرابط

قيمة أسعار المخالفات المرورية 2023

وضعت وزارة الداخلية المصرية قيمة المخالفات المرورية وهى كالتالى :

البداية من 300 جنيه حتى 5000 جنيه

من 300 إلى - 200 فى حالة القيادة برخصة قيادة منتهية المدة

1000 عند عدم أتباع التعليمات المرورية

مخالفات تصل قيمتها إلى 5000 جنيه

خدمات أخرى يقدمها موقع النيابة العامة

يقدم الموقع الرسمى للنيابة العامة عدة خدمات للمواطنين بخلاف الخدمات المرورية ومنها خدمات وثائق الأحوال الشخصية وكذلك خدمات تتعلق بالحصول على شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي والقيد العائلي ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق، وخدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية بالإضافة لعدة خدمات إلكترونية تتعلق بالخدمات المرورية خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك 2023 .