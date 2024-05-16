الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير: اتحاد جدة ينوي بيع أحمد حجازي في صيف 2024

أحمد حجازي
أحمد حجازي

فجرت التقارير الصحفية مفاجأة قوية بشأن مستقبل نجمنا المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم أحمد حجازي باحتمالية الرحيل عن صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

اتحاد جدة ينوي بيع أحمد حجازي في صيف 2024

وكشفت قناة "الكأس" القطرية عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس": "إدارة نادي الاتحاد السعودي قررت أن الموسم الحالي هو الأخير للمحترف المصري أحمد حجازي".

وأضافت القناة: "إدارة اتحاد جدة تُفضل بيع أحمد حجازي خلال المدة المتبقية من عقده في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وكان أحمد حجازي قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي في صيف 2020، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وبات أحمد حجازي قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث أنه سيجري اختبارات طبية لإعطائه الضوء الأخر، حيث يستعجل اللاعب عودته من أجل المشاركة مع زملائه في المباريات المتبقية للفريق، بعد الإصابات التي تعرض لها مجموعة من لاعبي الاتحاد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 

لجنة التخطيط بالنادى الأهلي تحدد شروط عودة أحمد حجازي 

يذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، قد حددت شرطًا لعودة أحمد حجازي إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ووضعت إدارة الكرة شرطًا بضم اللاعب في صفقة انتقال حر، وليس الدخول في مفاوضات مع مسئولو اتحاد جدة السعودي، وذلك خوفًا من المبالغة في القيمة المالية لبيعه.

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موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في دوري روشن السعودي

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الخليج، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، خلف التعاون صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.

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