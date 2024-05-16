عوائد 3 مليارات دولار.. خطة فتح أسواق جديدة لمنتجات الغزل والنسيج المصرية

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة وزارة قطاع الأعمال تهدف إلى تعزيز صادرات قطاع الغزل والنسيج؛ من خلال فتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الجديدة التي تنتجها المصانع المطورة في هذا القطاع، مستهدفة خطة جني نحو 3 مليارات دولار من صادرات مصانع الغزل المطورة، بتكلفة تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه.

فتح أسواق جديدة

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطة جزء أساسي من استراتيجية تحفيز الصادرات وتعزيز قدرة الصناعات التحويلية على المنافسة العالمية، لذا فإن علامتي محلة ونيت تشاركان في جميع المعارض الخارجية الخاصة الغزل والنسيج.

ولفت إلى أن أحد الجوانب الرئيسية في هذه الخطة هو تحسين جودة وتصميم منتجات الغزل والنسيج لتلبية معايير الجودة العالمية وتوجيهها نحو الأذواق الدولية، يتضمن ذلك الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وتعكس الابتكار والإبداع في هذا القطاع.

ونوه بأنه بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة الترويج للمنتجات المصرية في المعارض والفعاليات الدولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لزيادة الوعي بالجودة والتنوع والابتكار في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، توجه الوزارة لشركات المصانع المطورة في هذا القطاع لتعزيز قدرتها على توسيع وتنويع صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتًا إلى أن فتح الأسواق الخارجية يسهم في توسيع قاعدة العملاء المستهدفين لمنتجات الغزل والنسيج الحكومية، ما يزيد من فرص البيع والتصدير، وبالتالي يُعزز الإيرادات ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للصناعة.

وقال إن نجاح منتجات الغزل والنسيج يسهم في الوصول إلى الأسواق العالمية في تعزيز صورة البلد كمنتج موثوق وعالي الجودة، مما يعزز التوجهات، ويسهم توسيع الصادرات من منتجات الغزل والنسيج الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي للبلد، من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن التصدير وتوفير فرص عمل جديدة.



وقال إن فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الحكومية يعد خطوة حيوية وضرورية لتعزيز الصناعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، لذلك يجب دعم وتشجيع الشركات الحكومية في الوصول إلى الأسواق الدولية، من خلال توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.