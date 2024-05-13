عبد العزيز: قانون التأمين الجديد سيسهم في طرح منتجات جديدة بالسوق المصري

قال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى شركات الصندوق السيادي التابعة للشركة القابضة للتأمين، إن تعديلات قانون التأمين الموحد ستساهم في التوسع في إصدار منتجات جديدة في سوق التأمين المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شركته أطلقت وثيقة جديدة وهي وثيقة ابن سينا للرعاية الصحية في إطار توفير منتجات جديدة للسوق، مشرا إلى أن صناعة التأمين تعد من القطاعات الحيوية في اقتصاد أي دولة، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأوضح أن أحد أهم الأسباب لتطوير صناعة التأمين في مصر تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والشركات، مؤكدا أنها تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار إلى أن التطوير يساهم أيضًا في تحسين توزيع المخاطر وتخفيف العبء عن الحكومة في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث.

وأوضح أنه من الضروري أيضًا تعزيز التشريعات واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، وتحفيز الشركات التأمينية على تقديم منتجات مبتكرة وملائمة لاحتياجات السوق.

وأكد أن تطوير صناعة التأمين في مصر له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع، ويمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة.