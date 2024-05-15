الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

للمرة الثالثة.. العاصمة الإدارية تنظم جولة إرشادية لـ"ذوي الهمم"

من الحدث
من الحدث

نظمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جولة إرشادية، وزيارة استكشافية هي الثالثة من نوعها لذوي القدرات والهمم الي العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الدولة ونتيجة توصيات احتفالية «قادرون باختلاف»، والتي تم تنظيمها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور ذوي القدرات والهمم ودمجهم في جميع مناحي الحياة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم ودمج ذوي القدرات والهمم والعمل على تمكينهم في المجتمع.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: سعداء بتقديم هذه التجربة الفريدة للمرة الثالثة لذوي القدرات والهمم من خلال زيارتهم لمشاريعنا وأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة وحريصون على دعمهم وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم داخل المجتمع، ويؤكد ذلك حرص الشركة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ودعم الشركة المستمر لذوي القدرات والهمم.

وأضاف عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تحرص على دعم ذوي القدرات والهمم وتوفير بيئة اجتماعية متساوية وفرص تنمية داخل المجتمع تسمح للجميع بالمشاركة الفعالة والإسهام في بناء مستقبل واعد مع التأكيد على أن جميع مشروعات ومواقع العاصمة راعت عند انشائها تلبية كافة احتياجاتهم.

وخلال الزيارة قام أبناؤنا من ذوي الهمم، بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي وساحة الشعب ومنطقة ساري العلم الذي يعد الأعلى ارتفاعًا في العالم مع مشاهدة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتعرف على وزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح.

ومن ناحية أخرى، أعرب ذوي الهمم عن سعادتهم بزيارة واستكشاف المزيد عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية، موجهين الشكر للقيادة السياسية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الزيارة.

العاصمة الإدارية الجديدة جولة إرشادية ذوي القدرات والهمم الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية

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