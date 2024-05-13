سامي سليمان: صفقة رأس الحكمة نقطة تحول في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن صفقة رأس الحكمة ساهمت في مضاعفة جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث إنها تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز نمو الاقتصاد وتحسين البيئة الاقتصادية.

وأشار سليمان إلى أن واحدة من أهم الفوائد التي تعود على مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية هي توفير فرص عمل للسكان المحليين، وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى ذلك، تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى البلاد، مما يعزز الابتكار ويساهم في تطوير الصناعات المحلية.

وأكد أنها تلعب دورًا حاسمًا في تنمية البنية التحتية للبلاد، حيث تساهم في تحسين الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

وأوضح أنه على الرغم من أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنه من المهم أيضًا توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة تجذب المستثمرين.

وأكد أنه على الرغم من وجود تحديات مثل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات السياسية، إلا أن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن تستمر بقوة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين.