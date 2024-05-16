الخميس 16 مايو 2024
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"المجتمعات وتطوير المدن" تتابع أعمال التوسعات الجديدة في الشيخ زايد (صور)

مسئولي هيئة يتابعون
مسئولي هيئة يتابعون توسعات الشيخ زايد

استقبل المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع تنمية وتطوير المدن الجديدة؛ لمتابعة الأعمال الجارية بتوسعات مدينة الشيخ زايد، وكذلك مستجدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر وأعمال المرافق. 

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مشروع "جنة" للإسكان الفاخر 

وأجرى المهندس أحمد عمران، جولة تفقدية يرافقه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الميدانية للمشروعات.

كما تابع مساعد نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن الجديدة، ومسؤولو جهاز الشيخ زايد، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، وكذلك متابعة موقف مرافق  المناطق والموقف التنفيذي لتقنين أوضاع  الأراضي. 

كما تفقد مسؤولو هيئة تطوير المدن، أعمال المرافق والطرق بطريق الريفيرا والطرق المحيطة بمشروع "جنة"  للإسكان الفاخر 2، 4،5 وكذلك مناطق قطع أراضي بيت الوطن

كما استمع المهندس أحمد عمران، لعرضٍ مُفصَّل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة.

المجتمعات وتطوير المدن بتوسعات الشيخ زايد جنة للاسكان الفاخر

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