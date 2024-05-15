الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ننشر أسعار تذاكر المترو بعد افتتاح 5 محطات جديدة.. تخفيضات على الاشتراكات

المترو
المترو

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الاشتراكات الشهرية  2024 والربع سنوية والسنوية الخاصة بالمترو بعد أن تم الإعلان عن افتتاح 5 محطات مترو جديدة اليوم.

أسعار تذاكر المترو مع فتح المحطات الجديدة 

وفى هذا التقرير ينشر موقع الدستور أسعار تذاكر المترو واشتراكات المترو الشهرية والربع سنوية والسنوية حيث توفر هذه الاشتراكات مابين 50 الى 70 % كلا حسب مدته:

- 9 محطات: 6 جنيهات "منطقة".

- 16 محطة: 8 جنيهات  “منطقتين”.

- 23 محطة: 12 جنيها “3 مناطق”. 

- أكثر من 23 محطة: 15 جنيها |4 مناطق فأكثر"

- تذكرة ذوى الهمم: 50 قرشا 4 مناطق فاكثر

أسعار اشتراكات المترو 2024

سعر اشتراك المترو الشهري

- تذكرة بقيمة 6 جنيه في رحلتك  (منطقة واحدة)- قيمة الاشتراك الشهري 230 جنيها بنسبة تخفيض 45%
- تذكرة بقيمة 8 جنيه في رحلتك (منطقتين) - قيمة الاشتراك الشهري 290 جنيها بنسبة تخفيض 46%.
-تذكرة بقيمة 12 جنيه في رحلتك (ثلاث أو أربع مناطق) - قيمة الاشتراك الشهري 340 جنيها بنسبة تخفيض 53%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيها في رحلتك (ثلاث أو أربع مناطق) - قيمة الاشتراك الشهري 450 جنيها بنسبة تخفيض 50%.

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أسعار اشتراكات المترو الربع سنوية طبقا لعدد المحطات

-تذكرة بقيمة 6 جنيه في رحلتك كل يوم (منطقة واحدة) - الاشتراك الربع سنوي 625 جنيها ونسبة التخفيض 50%.
-تذكرة بقيمة 8 جنيهات في رحلتك كل يوم (منطقتين) - الاشتراك الربع سنوي 790 جنيها ونسبة التخفيض 51%.
-تذكرة بقيمة 12 جنيها في رحلتك كل يوم (ثلاث أو أربع مناطق) - الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه ونسبة التخفيض 54%
-تذكرة بقيمة 15 جنيه في رحلتك كل يوم (ثلاث أو أربع مناطق) - الاشتراك الربع سنوي 1250 جنيها ونسبة التخفيض 54%.

أسعار الاشتراكات السنوية 

-أي خط بالكامل لو بتدفع تذكرة بقيمة 15 جنيها الاشتراك السنوي 3175 جنيه بنسبه تخفيض 71%.
- استخدام الخطوط الثلاثة وبتذكرة بقيمة 15 جنيها الاشتراك السنوي 4000 جنيه بنسبة تخفيض 63%.

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