مفرد كلمة العقد يحير الطلاب في امتحان الشهادة الإعدادية 2024 المنيا

زاد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة حول كلمة مفر جمع العقد، وذلك بعدما جاء فى امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي اى الشهادة الاعدادية، وهو ما جعل الكثير يبحث عن مفرد الكلمة فى جوجل وذلك بعدما اختلف عدد كبير من الطلاب على مفرد تلك الكلمة.

سؤال يحير طلبة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا

وتتضمن امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنيا، سؤالا حير طلاب الصف الثالث الإعدادي مفرد كلمة العقد من بين الاختيارات «عقدة- عقيدة –عُقد- عقادة».

كما اشتمل الامتحان على سؤال مراد كلمة «مَعزِل»، ومن بين الاختيارات «مرتفع- معزول- محمي- مجاور»، ومرادف كلمة «تحول»، ومن بين الاختيارات «تمنع- تحول- تواكب- تمنح».

وبحسب ما ذكر معلمين اللغة العربية فأن مفرد كلمة العقد “عقدة ”وكان في مَعزِل معناها هنا أن يكون في حماية، لذا الإجابة الصحيحة «معزول»، وإجابة تحول هي تمنع.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، بمادة اللغة العربية، وجاء سؤال التعبير عن المشروعات الصغيرة في تطوير اقتصاد الدول النامية والمتطورة.

وينطلق غدًا الخميس امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، فيما تبدأ الامتحانات يوم السبت 18 مايو بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وإجراءات لمكافحة الغش الإلكتروني باللجان، وتعليمات بعدم دخول التليفون المحمول وأي وسائل إلكترونية.

ويقوم طلاب الشهادة الاعدادية فى هذا الوقت بالاستعداد الامثل لاداء امتحاناتهم وذلك لان نتيجة الشهادة الاعدادية هي ما يترتب عليها امكانية دخول الثانوية العامة من عدمه لذا تلقي امتحانات الثانوية العامة جدب واسع بين الطلاب ويزداد خوف ورهبة المعلمين