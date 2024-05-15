الأربعاء 15 مايو 2024
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"الكاثوليكية" تحيى ذكرى الطوبيان دييجو من فالدييرى وكليمنت من بريكسن

كنيسة
كنيسة

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى الطوباوي برناردينو دا بيبيينا، الكاهن الفرنسيسكاني.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكاني

  • وُلد برناردينو في أريتسو بتوسكانا في تاريخ غير مؤكد بين عامي 1430 و1450، أظهر منذ صغره ميلًا عميقًا نحو الإيمان والروحانية، انجذب إلى الحياة الفرنسيسكانية، فقرر اعتناق الرهبنة الفرنسيسكانية وانضم إلى رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان).
     
  • تصفه السجلات الفرنسيسكانية بأنه كان رجلًا شديد التواضع والبساطة، فلقد كرّس نفسه جسدًا وروحًا للصلاة والتأمل، رافضًا كل منصب مهم داخل الرهبنة، حتى منصب رئيس الدير، سارت حياته في جو من التعبد الصوفي، تميزت بإيقاعات الصلاة والتأمل في النصوص المقدسة.
     
  • على الرغم من شهرته بالقداسة، فإن المصادر التاريخية عن حياة الطوباوي برناردينو نادرة إلى حد ما. ومع ذلك، فقد تناقلت التقاليد الشفهية العديد من الحكايات والقصص التي تمجد فضله وتقواه، يقال إنه كان يقضي ليالى كاملة في الصلاة، مستغرقًا في نشوات صوفية، ويقال أيضًا إنه كان يتمتع بموهبة ثنائية الموقع، حيث كان قادرًا على التواجد في مكانين مختلفين في نفس الوقت.
     
  • توفي الطوباوي برناردينو دا بيبينا في لوكا عام 1490. تقول التقاليد إنه عند وفاته طلب من رفاقه أن ينشدوا له ترنيمة "فيدي فيرجو ماريا". استُقبلت وفاته بتأثر كبير من قبل المؤمنين الذين بدأوا بتبجيله كقديس.

كما تحيى الكنيسة ذكرى الطوبيان دييجو من فالدييري وكليمنت من بريكسن الفرنسيسكان.

انضم دييجو من فالدييري إلى رهبنة القديس فرنسيس المصلحين، كان واعظًا ومبشرًا وأُرسل إلى وديان بينيرولو للتبشير ضد الوالديين، مع أخيه الراهب كليمنت من بريسانوني، وقد أسفر عملهما عن اعتناق العديد الإيمان المسيحي ما أغضب الحكام، فقُتلا في 15 مايو 1655 مع صبي في الرابعة عشرة من عمره، جياكومو بيما، بالقرب من سان سيكوندو دي بينيرولو. 

الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى الطوباوي برناردينو برناردينو دا بيبيينا الكاهن الفرنسيسكاني

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