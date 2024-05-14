الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

وزير الهجرة اليوناني يزور دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة

السيد ديميتريوس
السيد ديميتريوس

زار وزير الهجرة اليوناني، السيد ديميتريوس كاريديس، دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

وأتت هذه الزيارة بالتزامن مع عيد الدير، حيث التقى بصاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني، الذي بدوره ألقى كلمة رحب من خلالها بالوزير وسلط الضوء على تاريخ دير مار جرجس في مصر القديمة ومساهماته البارزة عبر العصور، كملتقى أديان وحضارات عظيمة. 

وجاء في نص الكلمة التي ألقاها صاحب الغبطة ترحيبًا بمعالي وزير الهجرة اليوناني، حيث قال: شكرًا لقدومك إلينا في هذا اليوم المبارك، أنت وزير الهجرة وقد أتيت إلى هنا، الى بابليون مصر حيث أتى وعاش السيد المسيح كطفل مهاجر وأحتضنته أرض النيل المقدسة مع السيدة مريم العذراء والقديس يوسف.

كما أثنى صاحب الغبطة على الجهود والمحادثات الدبلوماسية اليونانية-المصرية الحكيمة الرامية للسلام.

وبدوره شكر معالي وزير الهجرة اليوناني صاحب الغبطة على حفاوة الإستقبال متمنيًا له مزيدًا من القوة في عمله الرعائي والإنساني في مصر وعموم قارة أفريقيا.

وقبيل إختتام الزيارة إصطحب رئيس الدير الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي معالي الوزير والوفد المرافق في جولة تم خلالها زيارة وتسليط الضوء على جميع مرافق الدير، وتاريخه العريق.

إفطار المحبة بالكنيسة الإنجيلية بالحوامدية

وكانت نظمت لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي مائدة افطار بالكنيسة الإنجيلية بالحوامدية بحضور ومشاركة راعيها القس عماد عشم وبحضور فضيلة الشيخ هاني رشاد مدير الأوقاف بالحوامدية وسيادة النائب عصام إدريس والاستاذ نصحي زخاري سكرتير مجلس مدينة حلوان والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي والدكتور القس اسامة ناروز راعي الكنيسة الإنجيلية بالشروق ورئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي، والدكتور القس بشير أنور نودي راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة وبمشاركة عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية ورجال الدين واقيمت ندوة فكرية تحدث فيها فضيلة الشيخ هاني رشاد مدير الأوقاف بالحوامدية عن سماحة الإسلام واحترامه للأديان الأخرى كما تحدث الدكتور القس أسامة ناروز عن مائدة المحبة التي تؤكد الجمال والسلام الذي نتحلى به وأن رسالتنا أن نغرس محبة الوطن للأجيال القادمة وتحدث القس رفعت فكري عن ضرورة صوم القلب عن الخطايا والشرور وصوم العين عن النظرات الشريرة وصوم الارجل عن الجريان للسوء وصوم اليد عن نهب المال العام والرشوة  وؤاد جو من المحبة والسلام والاحترام والتآخي.

وزير الهجرة اليوناني ديميتريوس كاريديس دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس تاريخ دير مار جرجس في مصر القديمة

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