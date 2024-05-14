البطريرك مار اغناطيوس يغادر القاهرة بعد زيارة رعوية

غادر صاحب القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، القاهرة وذلك بعد زيارة رعوية استغرقت عدة أيام،

وشارك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق خلال الزيارة، في الاجتماع الرابع عشر لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط، وبارك أبنائه الأحباء بزيارته للرعية السريانية الأرثوذكسية في مصر، كما ترأس القداس الإلهي بمناسبة "أحد توما"، بحضور عدد من رؤساء الكنائس المختلفة، و زار الكنيسة السيريانية في مصر القديمة حيث صلى وبارك أعمال التجديدات التي تمت فيها.

وكان مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، قد زار المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، يوم الأحد الماضي، بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، حيث استقبل نيافته صاحب القداسة في بث مباشر على الهواء لإحدى الحلقات الخاصة جدًا من برنامج (مساء الخير) الذي تذيعه قناة مار مرقس القبطية الأرثوذكسية (Me Sat).

التأكيد على التلاحم العظيم بين الكنيستين الأرثوذكسيتين السريانية والقبطية

وتحدث لأكثر من ساعة متواصلة عن أمور عديدة، من أبرزها أن التلاحم العظيم بين الكنيستين الأرثوذكسيتين السريانية والقبطية مصدر قوة وفرح كبيرين، كما تحدث عن خدمة الكنيسة السريانية في كل العالم، وكيف استمرت وسط التحديات.

وقال "إن المحبة لا تعني التضحية بالعقيدة وبالتراث الروحي، وبكل ما وصل إلينا من آباء الكنيسة القديسين، الذي نفخر بهم وبجهادهم المستميت لينقلوا لنا الإيمان المستقيم الذي لا تشوبه شائبة".

ومن جانبه عبر الأنبا أرميا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الفريدة، وشكر قداسة البطريرك على الحلقة القوية والمميزة، التي سمح بها قداسته رغم وقته المزدحم، وفي الختام تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.