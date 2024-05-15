اليوم.. العرض الأول لفيلم "فلسطين.. ما وراء النكبة" على الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية، عن موعد العرض الأول للفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة"، على شاشتها، وذلك اليوم الأربعاء.

ويعرض الفيلم لأول مرة في الساعة 12:00 ظهرًا، بتوقيت القاهرة، والإعادة 5:00 عصرًا، 10:00 مساءً،بتوقيت القاهرة.

ورفعت الوثائقية شعار "حتى لا ننسى ما حدث في دير ياسين.. انتظروا الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة".

وقدمت قناة الوثائقية، محموعة من الوثائقيات لدعم القضية الفلسطينية، آخرها «شاهد على معبر رفح»، وسلسلة وثائقية أخرى بعنوان: «منكوبات فى غزة»، وثقت من خلالها معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام فى تلقى العلاج، فى ظل سياسات التعنت والمنع التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى للحيلولة بين المرضى والدواء.

وعرضت هذه السلسلة الوثائقية قصصًا إنسانية مؤثرة دارت طيلة السنوات الماضية، لاقت فيها الفلسطينيات المصابات بأورام سرطانية تضييقًا من جانب سلطات الاحتلال، وعلى رأسه منع بعضهن من تلقى العلاج فى مستشفيات غزة فقيرة الإمكانات، أو حتى فى مستشفيات الضفة الغربية.