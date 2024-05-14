الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير النقل يعلن عن إنشاء أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى جرجوب

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مشروعات تنموية ضخمة تشمل إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية في مدينة طنطا، مستفيدًا من شبكة السكك الحديدية الممتدة من طنطا حتى المنصورة.

وأشار الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، إلى أن الاقتراح الذي قدمه عضو مجلس النواب عن المحلة، يتضمن استغلال قطعة أرض مجاورة للمنطقة الصناعية لإقامة الميناء الجاف بطنطا، مما يعزز القدرات اللوجيستية للمدينة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن خطة لإنشاء ممر لوجيستي يمتد من الإسكندرية إلى السلوم، مرورًا بجرجوب، حيث ستقوم الحكومة المصرية بتأسيس منطقة اقتصادية لميناء جرجوب.

وأضاف أنه سيتم إنشاء أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في جرجوب بتكلفة استثمارية تبلغ 21.6 مليار دولار على مدى العقد القادم، مع تخصيص 635 فدانًا في المنطقة اللوجيستية بالسلوم للمستثمرين المصريين والليبيين؛ لإقامة صناعات صغيرة ومخازن للمنتجات المصرية المُصدرة إلى ليبيا.

وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للممرات اللوجيستية في تحفيز التجارة والنقل، مشيرًا إلى الممر الذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر ويمر عبر القطار السريع، مربوطًا بالمناطق الصناعية والتجارية في القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى ممر صناعي سياحي ينطلق من أبوطرطور بالوادي الجديد ويصل إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر، مرورًا بمدينة قنا.

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