وزير النقل يكشف عن خطة تعزيز تجارة الترانزيت بدعم الرئيس السيسى (فيديو)

شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على الدور الحيوي لمشروع تطوير ميناء السخنة في زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد يشكل النسبة الأكبر من حركة الترانزيت بفضل موقعه الاستراتيجي، ومشيرًا إلى أن حجم التجارة الحالي يقدر بنحو 3.5 مليون حاوية سنويًا، وتتطلع الوزارة لزيادته إلى 5 ملايين حاوية في الأعوام القادمة.

وأفاد الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الترانزيت، مؤكدًا التواصل المستمر والمتابعة الدقيقة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف الوزير: "تسهم تجارة الترانزيت بمبلغ يقارب 14 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الوطني، ونحن ندير حاليًا 35 ألف حاوية ترانزيت عبر ميناء الإسكندرية، ونطمح للوصول إلى رقم قياسي يبلغ 15 مليون حاوية ترانزيت عبر الموانئ المصرية كافة".