الثلاثاء 14 مايو 2024
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توك شو

هل الحديث عن قيم الأمريكان يعتبر "غلافًا دعائيًا"؟.. عبدالمنعم السيد يجيب لـ"الشاهد"

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ: "إن حديث الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا عن القيم الأمريكية يعتبر دعائيًا؛ لأن الكلام جزء من وضع الضغوط السياسية على الجمهور، فالموقف الأمريكي على سبيل المثال اختلف تمامًا من 30 يونيو 2013 إلى اليوم، وتكرر الأمر أيضًا بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حديث الأمريكان وصندوق النقد الدولي تحديدًا قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي كان سخيفًا للغاية، فضلًا عن تعمدهم إظهار مصر بشكل سلبي للغاية، ولكن بعد ذلك التاريخ تغيرت طريقتهم تمامًا إلى الأفضل، ففي النهاية الأمور كلها عبارة عن مصالح".

وتابع: "الأيديولوجية هي عملية تفخيم في نوع من المثالية، سواء العدالة لدى الماركسيين أو الحرية لدى الليبراليين، والليبرالية عبارة عن جناح من أجنحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبها جزء تقدمي متضارب قليلًا وتابع للحزب الجمهوري، الذين يرغبون في إدارة العالم كما لو كان "جامعًا أو كنيسة"، ليتحكموا في السيئات والحسنات بطريقتهم". 

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