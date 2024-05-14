ما حقيقة بيع ملكية رصيف ميناء السخنة؟.. الفريق كامل الوزير يكشف (فيديو)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر حافظت على ملكية رصيف ميناء السخنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الشركات العالمية يقتصر على الإدارة والتشغيل والصيانة، مع ضمان إعادة البنية التحتية في نهاية العقد.

وأشار الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، إلى النقلة النوعية التي شهدها الميناء، قائلًا: "التحسينات الجارية في ميناء السخنة تعكس حجم الجهد المبذول وتأثيره الملموس على الأداء".

وأضاف، أن الشراكة مع المشغلين العالميين تعود بالنفع على مصر، حيث تتقاضى الدولة 9 دولارات عن كل متر مربع سنويًا، و10 دولارات عن كل حاوية 20 قدمًا، بالإضافة إلى 9 دولارات عن كل حاوية ترانزيت، مؤكدًا أن هذه الرسوم تسهم في زيادة الطاقة التشغيلية للميناء دون تحميله تكاليف إضافية.