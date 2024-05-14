كيف يساعد ميناء طابا الجديد في تسريع مشروعات النقل؟.. وزير النقل يكشف

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن خطة طموحة لإنشاء ميناء بحري جديد في طابا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة تطوير الممر اللوجيستي الرابط بين طابا والعريش.

وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، على الأهمية الاستراتيجية لممر العريش – طابا، واصفًا إياه بأنه يمثل أمنًا قوميًا ويحظى بأولوية عالية، وفي إشارة إلى الدعم الرئاسي، ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنهاء العمل في الممر خلال عامين بدلًا من ثلاثة، مع التخطيط لتأسيس شركة وطنية تحت إشراف وزارة النقل وبالتعاون مع هيئة قناة السويس لإدارة الممر وتشغيله.

كما ألمح الوزير إلى مشاريع تطويرية أخرى، مثل تحديث الممر الرابط بين القاهرة والإسكندرية عبر خط سكة حديد إمبابة - المناشي – القباري، المعروف بـ"الضواحي"، وأضاف أن هناك مشروعًا جاريًا لإنشاء ممر لوجيستي حيوي يمتد من طنطا إلى المنصورة وصولًا إلى دمياط، مما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز النقل والتجارة في المنطقة.