الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف يساعد ميناء طابا الجديد في تسريع مشروعات النقل؟.. وزير النقل يكشف

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن خطة طموحة لإنشاء ميناء بحري جديد في طابا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة تطوير الممر اللوجيستي الرابط بين طابا والعريش.

وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، على الأهمية الاستراتيجية لممر العريش – طابا، واصفًا إياه بأنه يمثل أمنًا قوميًا ويحظى بأولوية عالية، وفي إشارة إلى الدعم الرئاسي، ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنهاء العمل في الممر خلال عامين بدلًا من ثلاثة، مع التخطيط لتأسيس شركة وطنية تحت إشراف وزارة النقل وبالتعاون مع هيئة قناة السويس لإدارة الممر وتشغيله.

كما ألمح الوزير إلى مشاريع تطويرية أخرى، مثل تحديث الممر الرابط بين القاهرة والإسكندرية عبر خط سكة حديد إمبابة - المناشي – القباري، المعروف بـ"الضواحي"، وأضاف أن هناك مشروعًا جاريًا لإنشاء ممر لوجيستي حيوي يمتد من طنطا إلى المنصورة وصولًا إلى دمياط، مما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز النقل والتجارة في المنطقة.

أحمد موسى برنامج على مسئوليتي ميناء السخنة الفريق كامل الوزير وزير النقل السخنة مشروعات تنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر حركة التجارة العالمية الموانئ البحرية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

خطة جوميز لعلاج أخطاء مدافعي الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

بعد خُطبتها لمينا مسعود.. من هى الممثلة الهندية إميلى شاه؟

حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة وتحويله لمصلحة الطب الشرعى

رابط تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟