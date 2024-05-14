الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الشلالدة: فلسطين تخوض معركة قانونية أمام ساحة "العدل الدولية"

الدكتور محمد الشلالدة
الدكتور محمد الشلالدة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن فلسطين تخوض معركة قانونية وقضائية أمام ساحة العدل الدولية وأمام أجهزة الأمم المتحدة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك دعوة مرفوعة من قِبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحديثًا طالبت جنوب إفريقيا بتدابير مؤقتة إضافية لوقف العمليات العسكرية ووقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الشلالدة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك معركة قانونية حول طلب من الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الرأي الاستشاري في المسألة القانونية المطروحة أمام المحكمة، وما هي الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد، وهذا الرأي له قيمة قانونية هامة جدًا في القانون الدولي.

وأوضح، أن نيكارجوا هي الأخرى رفعت قضية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب تزويدها لإسرائيل بالسلاح، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن ألمانيا تساهم في دعم إسرائيل باستمرارها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد أن هناك معركة قانونية كذلك جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهناك قريبًا حسب ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر مذكرات قبض وتوقيف بحق القادة الإسرائيليين الذين اقترفوا جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية وجريمة الحرب.

القاهرة الإخبارية العدل الدولية فلسطين معركة قانونية الجمعية العامة محكمة العدل الدولية إسرائيل

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