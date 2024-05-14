الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": عودة مستوطنى شمال إسرائيل مرهونة بوقف حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن ما يقدره حزب الله أنه لا عودة لمستوطني شمال إسرائيل إلا بوقوف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى سلام أو اتفاق دائم في الجنوب اللبناني يمنع وقوع اشتباكات أو مناوشات على الحدود.

وأضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن ما يريده حزب الله في الجنوب اللبناني هو وقف العدوان على قطاع غزة ثم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الحدود اللبنانية الجنوبية، وكل يوم يبعث حزب الله بالعديد من الرسائل للمستوطنين قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: جرى بالأمس إطلاق سرب من المسيرات الذي خرج من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني -لأول مرة- ليستهدف عددًا من الخيام لجنود الاحتلال في قاعدة "بيت هلل" بالجهة المقابلة للقطاع الشرقي.

ولفت إلى أن حزب الله أطلق عملية نوعية اليوم من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني، حيث استهدف منطادًا تجسسيًا أعلى مستعمرة "أدميت"، وذلك في عملية مركبة أو عملية ثلاثية أطلق صواريخه على المنطاد وعلى مركزي الإطلاق والتحكم بشكل متتالٍ حتى سقط المنطاد بالأراضي اللبنانية.
 

القاهرة الإخبارية حزب الله إسرائيل قطاع غزة الجنوب اللبنانى الاحتلال

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية تلقن جنود الاحتلال درسًا.. موفد القاهرة الإخبارية من رفح: الخسائر بين جنود الاحتلال كبيرة

الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلة جند ودبابة ميركافاه شرق جباليا

وزير الدفاع الروسى الجديد: لا توجد تعبئة عسكرية لكن التجنيد فى الجيش مهمة لها الأولوية

أحمد الطاهرى: نواجه أزمة سياسية واستراتيجية.. والأمن العربى والإقليمى على المحك

الطاهرى: مصر نجحت فى تغيير الكثير فى البوصلة الأمريكية.. وتحملت العبء الأكبر

الطاهرى: كل القضايا المطروحة على القمة العربية تشكل ملفات أمن قومى مصرى

الخميس.. "العدل الدولية" تعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل

القاهرة الإخبارية: كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

دعوى قضائية لإلغاء ترخيصى «أوبر» و«كريم» فى مصر

شكرى: نرفض سياسة لَىّ الحقائق وإسرائيل المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية فى غزة

قرارات مهمة من "التعليم" بشأن واقعة "مراقبة سباك" على امتحانات نهاية العام بسوهاج

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟