مراسل "القاهرة الإخبارية": عودة مستوطنى شمال إسرائيل مرهونة بوقف حرب غزة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن ما يقدره حزب الله أنه لا عودة لمستوطني شمال إسرائيل إلا بوقوف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى سلام أو اتفاق دائم في الجنوب اللبناني يمنع وقوع اشتباكات أو مناوشات على الحدود.

وأضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن ما يريده حزب الله في الجنوب اللبناني هو وقف العدوان على قطاع غزة ثم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الحدود اللبنانية الجنوبية، وكل يوم يبعث حزب الله بالعديد من الرسائل للمستوطنين قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: جرى بالأمس إطلاق سرب من المسيرات الذي خرج من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني -لأول مرة- ليستهدف عددًا من الخيام لجنود الاحتلال في قاعدة "بيت هلل" بالجهة المقابلة للقطاع الشرقي.

ولفت إلى أن حزب الله أطلق عملية نوعية اليوم من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني، حيث استهدف منطادًا تجسسيًا أعلى مستعمرة "أدميت"، وذلك في عملية مركبة أو عملية ثلاثية أطلق صواريخه على المنطاد وعلى مركزي الإطلاق والتحكم بشكل متتالٍ حتى سقط المنطاد بالأراضي اللبنانية.

