"التعليم" تكشف الطريقة الصحيحة للإجابة عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة 2024، عن الطريقة الصحيحة للإجابة عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، من خلال نشر فيديو توضيحي للطلاب.

وقالت الوزارة إن الجزء الخاص بالأسئلة المقالية منقسم لجزءين، جزء يحمل بيانات الطالب، والآخر مخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، مؤكدة أنه غير مسموح للطلاب الإجابة عن السؤال المقالي في مكان آخر غير المخصص له.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، الطلاب، من الكتابة على ظهر ورقة الإجابة أو ورقة الأسئلة، مؤكدة أنه لن يلتفت لأي إجابة في غير المكان المخصص له.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواد خارج المجموع لا توجد بها أسئلة مقالية، وجميع الأسئلة بها اختيار من متعدد فقط.

أما بالنسبة للمواد المترجمة، فأوضحت الوزارة أنه توجد خانة تسمى لغة الاختبار توضح اللغة التي يدرسها الطالب "إنجليزية، أو فرنسية".

وأشارت الوزارة إلى أن التعريب مستمر، موضحة أنه يحق لطالب مدارس اللغات الإجابة عن الأسئلة المقالية باللغة العربية.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024.

لمشاهدة الفيديو من هنا

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=WC7FNe&v=675430558042614&rdid=gZRNjdRJsuu1V6gD

جدير بالذكر أنه ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو المقبل لأداء المواد غير المضافة للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.