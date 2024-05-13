رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب 2024 وجداول الامتحانات

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم كافة الخدمات التعليمية الالكترونية التي يحتاج لها الطلاب والمعلمين، وذلك في إطار اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى رقمنة خدماتها تسهيلًا على المواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع وزارة التربية والتعليم وجداول الامتحانات.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، كما توفر نتائج الثانوية الفنية عبر بوابة مركز المعلومات.

ويتم تنشيط رابط نتائج الامتحانات مع ظهورها، ويؤدى طلاب الصفحين الاول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام هذه الفترة، بينما يؤدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات نهاية الاسبوع الجاري، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات في يونيو المقبل.

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

تتيح بوابة الثانوية العامة كافة الخدمات التي يحتاج لها طلاب الثانوية العامة، ولكي يتمكن الطلاب أو المعلمون من التمتع بخدمات بوابة الثانوية العامة لابد أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني الموحد أو بكود المعلم.

ويستطيع الطلاب والمعلمون الاستفادة من بوابة الثانوية العامة من خلال الدخول عليها من هنـــــــــــا.

موقع وزارة التربية والتعليم جداول الامتحانات

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم جداول الامتحانات، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة الذي اعتمده الوزير في فبراير الماضي كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية والتي تؤدي امتحاناتها نهاية الاسبوع الجاري لجميع الشعب التي تدرس في الثانوية الفنية نظام ال5 سنوات، و3 سنوات.

جدول امتحانات الدبومات الفنية 2024