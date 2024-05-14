وكيل "تعليم الغربية" يوجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة صفع طالب لمعلم داخل لجنة الامتحانات

وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية، لفتح باب التحقيق في حادثة صفع طالب لوجه معلم داخل لجنة الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.

ووقع الحادث في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث قام طالب في الصف الثاني الإعدادي بالاعتداء على أحد المعلمين بالضرب، بعد رفضه الغش خلال تواجده داخل لجنة الامتحان.

تلقت غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم بالغربية، شكوى من مديرة إدارة غرب طنطا التعليمية، تفيد بالواقعة، وقد تم متابعة الشكوى بشكل فوري وجاد، مما أدى إلى تدخل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

وفي ضوء ذلك، أصدر ناصر حسن توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، بهدف تحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المناسبة للطالب المعتدي وأي أطراف أخرى متورطة.

كما أكد حسن، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

وأعرب المهندس ناصر حسن عن استيائه واستنكاره الشديدين تجاه هذا السلوك العدواني وغير المقبول، مشددًا على أن التعليم يجب أن يكون بيئة آمنة ومحفزة للجميع، ولا يمكن التهاون مع أي تصرف يعكر صفو هذه البيئة التعليمية.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بفحص الحادثة بشكل مستقل ومحايد، وسيتم اتخاذ الإجراءات النهائية بناءً على نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذه الواقعة تعكس أهمية ضرورة تعزيز الانضباط والاحترام في المدارس، وضرورة تعزيز قيم النزاهة والأخلاق في سلوك الطلاب، وتؤكد أيضًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للجميع، حيث يشعروا بالأمان والاحترام.