الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يوجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة صفع طالب لمعلم داخل لجنة الامتحانات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية، لفتح باب التحقيق في حادثة صفع طالب لوجه معلم داخل لجنة الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.

ووقع الحادث في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث قام طالب في الصف الثاني الإعدادي بالاعتداء على أحد المعلمين بالضرب، بعد رفضه الغش خلال تواجده داخل لجنة الامتحان.

تلقت غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم بالغربية، شكوى من مديرة إدارة غرب طنطا التعليمية، تفيد بالواقعة، وقد تم متابعة الشكوى بشكل فوري وجاد، مما أدى إلى تدخل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

وفي ضوء ذلك، أصدر ناصر حسن توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، بهدف تحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المناسبة للطالب المعتدي وأي أطراف أخرى متورطة. 

كما أكد حسن، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

وأعرب المهندس ناصر حسن عن استيائه واستنكاره الشديدين تجاه هذا السلوك العدواني وغير المقبول، مشددًا على أن التعليم يجب أن يكون بيئة آمنة ومحفزة للجميع، ولا يمكن التهاون مع أي تصرف يعكر صفو هذه البيئة التعليمية.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بفحص الحادثة بشكل مستقل ومحايد، وسيتم اتخاذ الإجراءات النهائية بناءً على نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذه الواقعة تعكس أهمية ضرورة تعزيز الانضباط والاحترام في المدارس، وضرورة تعزيز قيم النزاهة والأخلاق في سلوك الطلاب، وتؤكد أيضًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للجميع، حيث يشعروا بالأمان والاحترام.

وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية إدارة غرب طنطا مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بالاعتداء على أحد المعلمين بالضرب رفضه الغش خلال تواجده داخل لجنة الامتحان

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد 10 مشاريع ورصف 3 طرق ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

ضبط 15 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بمركز السنطة في الغربية

"الغربية" تواصل حملاتها التفتيشية اليومية لضبط الأسعار بالسوق

ضبط صاحب مخبز استولى على 2 طن دقيق بلدي مدعم في طنطا

يعود تاريخه لأكثر من قرن.. الكوبري الفرنساوي شاهد على التاريخ في زفتى

تحرير 91 مخالفة تموينية متنوعة في الغربية

رفع 161 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في كفر الزيات بالغربية

الأكثر قراءة

ضحية سواق أوبر: مش هتلمسنى غير لو موتنى.. وقرارات عاجلة من النيابة

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

البنك الأهلى يرفع حدود سحب بطاقات ائتمان العملات الأجنبية للمشتريات الدولية

سائق يخنق زوجته بسلسلة جنزير فى الهرم

"بتقاومى ودمك سايح".. ضحية جديدة لـ"سائقى أوبر" تتعرض لمحاولة الاغتصاب والخطف

أزمة جديدة بين الزمالك وكاف قبل نهائى الكونفدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟