محافظ الغربية يتفقد 10 مشاريع ورصف 3 طرق ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، محطة معالجة نهطاي، مركز طب اسرة سندبسط، وحدة طب أسرة دهتورة، الوحدة الاجتماعية بدهتورة، وحدة طب اسرة كفر شبراقلوج، مركز تنمية أسرة كفرسنباط،مركز طر اسرة شبراملس، وحدة طب أسرة شرشابة، محطة معالجة شرشابة ويتابع أعمال الرصف الجارية بطريق زفتى المحلة وزفتى سمنود وطريق العزيزية القرشية وأعمال تطوير شارع الجيش القبلي وشارع البنك الأهلي بزفتى.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلم لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى وأعاد الحياة لأهالينا بالريف المصري، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لتفقد 10 مشاريع ورصف 3 طرق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير بزفتى في جولة استمرت لـ 7 ساعات متواصلة.

بدأت الجولة بتفقد محطة معالجة نهطاي والتي تعمل بطافة 5000م3/يوم ويصب عليها قرى مجلس قروي نهطاي وقرى مجلس قروي سنبو الكبرى.

وفي سندبسط تفقد المحافظ مركز طب أسرة سندبسط ومركز تأهيل سندبسط، ثم توجه المحافظ بعد ذلك لدهتورة لتفقد وحدة طب اسرة دهتورة والوحدة الاجتماعية بدهتورة فضلا عن تفقد وحدة طب اسرة كفر شبراقلوج، كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة بسنباط ومركز طب أسرة شبراملس.

ثم انتقل المحافظ بعد ذلك لشرشابة لتفقد وحدة طب أسرة شرشابة ومحطة معالجة شرشابة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بقرى حياة كريمة طريق زفتى المحلة بطول 20كم بنسبة تنفيذ 50% وطريق زفتى سمنود بطول 2.4كم بنسبة تنفيذ 35% فضلا عن تفقد اعمال الرصف بطريق العزيزية شبراملس كفر ششتا القرشية بطول 5 كم بنسبة تنفيذ 31%.

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة ان بشائر الخير ومشروعات الرصف بدأت في اظهار الشكل المتميز لقرى مركز ومدينة زفتى بعد تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"التي احدثت تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بزفتى، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة تحقق إنجازا كبيرا بقطاع الرصف فقد تم الانتهاء من 5 قرى ويجري العمل في 45 قرية فيما تستعد 4 قرى لبدء أعمال الرصف بنسبة تنفيذ تجاوزت 47،4 %.

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة زفتى أعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى بالإضافة الى متابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من شارع الجيش القبلي تقاطع أبو الحسايب حتى فطاطري الحسيني بعد مدرسة الصنايع لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى، من أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة الى انشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى.

وخلال الجولة وجه الأطفال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة الذي وصفوها بالحلم الذي تحول لواقع وغير قرى زفتى، كما وجه الشكر لمحافظ الغربية لاهتمامه ومتابعته وجولاته المستمرة لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة والذي حقق لهم الحلم بإدخال الخدمات للقرية بعد ما كانت مهمشة وخالية الخدمات لسنوات طويل، كما شارك الاطفال فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية مع المحافظ وسط مشروعات المبادرة الرئاسية في أجواء غمرتها الفرحة والسعادة.

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