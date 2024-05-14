الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فيديو توضيحى لطريقة الإجابة فى البابل شيت والمقالى بامتحانات الثانوية 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لطريقة الإجابة في البابل شيت والمقالي بامتحانات الثانوية العامة 2024.

ويشرح الفيديو طريقة الإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس.

ويمكن الاطلاع عليه بالدخول على الرابط التالي..

تداول امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي عبر "تليجرام"

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024


وجاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، مادة الفيزياء 60 درجة، مادة الكمياء 60 درجة، مادة الأحياء 60 درجة، مادة التاريخ 60 درجة، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، مادة الديناميكا 30 درجة، مادة الاستاتيكا 30 درجة، مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

وينشر "الدستور" في التقرير جدول امتحانات، في البداية، امتحانات المواد خارج المجموع، ففي يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

بينما في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولي يوم 2 يوليو.

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وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
 

مادة الجيولوجيا إجابة الأسئلة المقالية البابل شيت والمقالي امتحانات الثانويةالعامة 2024 وزارة التربية والتعليم رقم الجلوس

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