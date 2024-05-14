الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

إلغاء العام الدراسى لطالب بالجيزة بسبب الغش الإلكترونى

جريدة الدستور

شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للامتحانات ضد المخالفين سواء من طلاب أو معلمين من خلال رصد غرفة العمليات يوميا لأعمال الامتحانات ومتابعة ما يتم نشره من خلال جروبات الغش على السوشيال ميديا.

يأتي ذلك في إطار طمأنة أولياء الأمور والطلاب المجتهدين كي يأخذ كل ذي حق حقه تحقيقًا لمبدأ المساواة والشفافية والمصداقية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024

وشدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تطبيق العقوبات واللوائح والقوانين على أية واقعة مخالفة للقوانين واللوائح لردع المتسببين في هذه الواقعة، حيث إنه تم إلغاء امتحانات أربعة طلاب وحرمانهم عامًا كاملًا بسبب عدم التزامهم بالتعليمات واستخدام الهواتف المحمولة فى الغش وتسريب ورقة الأسئلة على جروبات الغش بالسوشيال ميديا. 


ورغم التحذيرات المتتالية من المديرية فقد تم اليوم من خلال الغرفة العمليات المركزية بالمديرية رصد حالة غش عن طريق استخدام الهاتف المحمول بإدارة بولاق الدكرور، وتم التواصل مع التطوير التكنولوچى بالمديرية وبالتنسيق مع الوزارة وتم الوصول إلى الطالب (ع.م.ع) وتم التواصل مع الإدارة التعليمية وعلى الفور تحرك مدير عام الإدارة وبرفقته مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بتعليمات من وكيل الوزارة وتم رصد الحالة وتحرير محضر إثبات حالة لها وإنفاذا للقانون فقد تم تطبيق القرار 34 لسنة 2018  والغاء العام الدراسي ويعتبر عام رسوب. 

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأبنائها الطلاب بالحفاظ على مستقبلهم والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

غرفة العمليات وزير التربية والتعليم الغش على السوشيال ميديا استخدام الهاتف المحمول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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