"التعليم" تستعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بمدارس اللغات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتحديد موعد تقدم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2024،2025.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للعام الدراسي الجديد 2024-2025، اعتبارا من أول يونيو 2024، على أن يتم تحديد الشروط والضوابط، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات).

أوضحت أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989-7-6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم

خطوات التقديم للمدارس التجريبية

وحددت الوزارة طريقة التقديم للمدارس التجريبية، وخطوات التقديم وهي:

- الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم

- اختيار الخدمات الإلكترونية

- اختيار خدمات ولي الأمر

- اختيار التقديم إلي المدارس التجريبية

- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب

- اختيار ملئ استمارة التقديم

- كتابة البيانات كاملة بشكل صحيح