الإثنين 13 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

لأولياء الأمور.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 لصفوف النقل

طلاب النقل - عدسة:
طلاب النقل - عدسة: حسن مسعد

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب المختلفة لامتحانات اخر عام 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 

حيث يرغب الكثيرين من الأسر المصرية في معرفة نتائج طلاب صفوف النقل الذين انتهوا من القيام من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي 2024

وقد اتاحت وزاة التربية والتعليم لأولياء الأمور القيام باستخدام رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج أولادهم لنهاية العام الدراسي الحالي لعام 2023/  2024 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية بصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة للمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 / 2024 وذلك وفقا للخطوات التالية:-

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الثانى واستخراجها بالرقم القومى

انتهاء امتحانات صفوف النقل الإبتدائي بالقاهرة والجيزة

الخطوة الأولى: الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة الثانية: القيام باختيار أيقونة خدمات نتائج الطلاب.

الخطوة الثالثة: القيام بتحديد المرحلة التعليمية سواء كانت المرحلة الاابتدائية والمرحلة الاإعدادية.

الخطوة الرابعة: القيام بإدخال كافة البيانات الشخصية للطالب الراغب في الاستعلام.

الخطوة الخامسة: القيام بتحديد محافظة الإقامة والمدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

الخطوة السادسة: القيام بتسجيل رقم جلوس الطالب.

الخطوة السابعة: القيام بالضغط على كلمة عرض النتيجة أو استعلام.

الخطوة الثامنة: سوف يتم ظهور كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب والنسبة المئوية والمجموع الكلي للطالب.

موعد إعلان نتائج الطلاب الترم الثاني 2024

وفي وقت لاحق قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام  2023 / 2024 بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية خلال شهر سوف يكون من خلال مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حيث يتم تحديد موعد الإعلان عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترولات الفرعية والكنترول الرئيسي حيث يتم عرض النتيحة النهائية على المحافظ للقيام باعتمادها رسميا.

وقد أعلنت أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن بداية اجازة اخر العام سوف تكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو القادم.

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لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب 2024

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