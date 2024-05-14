الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية إليزابيث (روزا) تشاكا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية إليزابيث (روزا) تشاكا، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، قال خلالها إن روزا ماريا تشاكا وُلدت في بيلا تسيركفا، الواقعة الآن في الأراضي الأوكرانية، في 22 أكتوبر 1876.

كانت الأصغر بين الأطفال الأربعة الباقين على قيد الحياة من أبناء فيليكس تشاتشاكي وزوفيا ليدوتشوفسكا، وهما من النبلاء القدامى وملاك الأراضي. في 19 نوفمبر عام 1876، تم تعميدها في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في بياوا سيركيو على يد كاهن الرعية سيوارين موغيلنيكي، وكان أبواها الروحيان ( الأشابين )هما أنطوني بوتوكي وماريا برانيك. وفي عام 1882، انتقلت العائلة إلى وارسو، حيث عاشت في قصر كراسينسكي في 5 شارع كراكوفسكي برزيدميتشي، ثم انتقلت لاحقًا إلى قصر جاناسك الذي تم شراؤه في 49 شارع زيلنا.في سن الحادية عشرة من عمرها، أخذت المناولة المقدسة الأولى في كنيسة الصليب المقدس في وارسو.

لذلك كان لديها معلمون خصوصيون، وبفضلهم تعلمت معارف تفوق تلك التي كانت تتلقاها أقرانها: كانت تتحدث أربع لغات أجنبية بطلاقة، وتعرف اللاتينية الكلاسيكية واللاتينية في العصور الوسطى، وتلقت عن طريق والدها دروسًا في الاقتصاد. كما تلقت دروساً في البيانو والغناء والرقص وركوب الخيل.

كانت الأم صارمة للغاية وكانت تميل إلى عدم إظهار الحنان تجاه أبنائها، ومن ناحية أخرى، وبالاتفاق مع زوجها، علمتهم فضائل مثل التواضع واحترام من هم أقل منها مكانة اجتماعية.

أما جدتها لأبيه، الكونتيسة بيلاجيا، فقد اهتمت بتعليمها الديني بدلاً من ذلك. وتحت عينها الساهرة، تعلمت روشا العديد من الصلوات عن ظهر قلب. وفي سن السادسة من عمرها، كانت تستطيع بالفعل قراءة كتاب "الأقتداء بالمسيح" في الترجمة الفرنسية، وهو الكتاب الذي ظل عزيزًا على قلبها فيما بعد.

ومع ذلك، بدأت تعاني في نفس العمر من مشاكل في بصرها. في البداية، لم تفكر هي أو والديها في الأمر، لأن قصر النظر كان وراثيًا في كلا فرعي العائلة: بل حاولوا عدم التفكير في حقيقة أن بصرها كان يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

وحدها جدتها لأمها روزاليا ليدوشوفسكا، المولودة في زاكرزيفسكا، اهتمت بمرضها: فقد علّمت حفيدتها أن تضع الأشياء في ترتيب يسمح لها بالعثور عليها حتى في الظلام. كما ساهمت أيضًا في تقدمها الروحي.

خلال سنوات مراهقتها، مكثت روزا في عيادة طب العيون في بوزنان، حيث قيل لها بعد سلسلة من الزيارات أن بصرها بخير. شعر والداها بالارتياح: فبهذه الطريقة استطاعا إعدادها بشكل أفضل لظهورها الأول في المجتمع.

ثم بدأت بعد ذلك في حضور الحفلات والرقص: كانت تحظى بالإعجاب لمهاراتها، ولكن أيضًا لأنها كانت تنسحب من المحادثات العقيمة عندما يحين الوقت. أما في أيام الأسبوع، فقد كانت تتبع والدتها، التي كانت لبعض الوقت رئيسة جمعية سيدات القديس فنسنت دي بول في وارسو، في زياراتها للعائلات الفقيرة.