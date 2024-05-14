بدء أولى المجموعات التدريبية للمرحلة الرابعة من مشروع " 1000 معلم كنسي"

انطلقت في بيت ماري لاند بالشروق، أولى المجموعات التدريبية للمرحلة الرابعة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000معلم كنسي".

205 متدربين في المجموعة الأولى

وبلغ عدد المتدربين في المجموعة الأولى التي بدأت أعمالها اليوم، ولمدة 4 أيام، 205 متدربين من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون 8 إيبارشيات واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: أسوان، الأقصر، إسنا وأرمنت، البلينا، حلوان، شبرا الخيمة، بنها وقويسنا، المنصورة، إلى جانب قطاعي كنائس عزبة النخل، حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وتحمل المرحلة الرابعة من "1000 معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين، و9 ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

تفاصيل المشروع وبدايته

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "1000 معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا 5: 21) قد بدأت عام 2016 واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية.

كما شهد قداسة البابا تواضروس الثاني حفل التخرج الذي نظمه اجتماع القديس تيموثاوس للمغتربين التابع لخدمة قطاع الشباب بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم تحت عنوان "راشي" أي فرح.

شارك في الحفل الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حوالي 1000 من الطلبة المغتربين والطالبات المغتربات الذين ينتمون لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية من الدارسين في جامعات والمعاهد مدينة 6 أكتوبر وما حولها.