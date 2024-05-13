الإثنين 13 مايو 2024
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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة ثيودورا غيران

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديسة ثيودورا (آنا-تيريزا) غيران.

وبهذه ،المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية، قال خلالها إن القديسة ثيودورا غيران، هي واحدة من العديد من الشخصيات المضيئة والبطولية من النساء والرجال المتدينين الذين أصبحوا في أعقاب الهجرة الأوروبية الكبرى التي حدثت بين القرنين التاسع عشر والعشرين إلى العالم الجديد، روادًا للتبشير النشط والدؤوب للسكان الذين كانوا يستقرون في المدن الجديدة، وكذلك للعديد من الأمريكيين الأصليين الذين لم يكونوا على علم بالديانة المسيحية.   

وُلدت آن تيريزا غيران في 2 أكتوبر 1798 في إيتابلز في بريتاني بفرنسا، وهي الابنة الأولى من ابنتين لوران وإيزابيلا غيران، وهما أبوان مسيحيان متدينان.

كان والدهما، الذي كان يعمل في خدمة نابليون بونابرت، بعيدًا عن المنزل لفترات طويلة، لذا أوكلت تربية الابنتين إلى والدتهما، وكان الإيمان المسيحي والكتاب المقدس أساسها.

كانت آن تيريز غيران، حتى في طفولتها، ذات روح تأملية، تحب أن تعتزل في عزلة إلى الجرف القريب من منزلها، حيث كانت تقضي ساعات في التأمل؛ وكان أحد أقاربها، وهو رجل دين شاب، يعلمها الآداب والعلوم. في سن العاشرة من عمرها، حصلت على مناولتها الأولى، وفي تلك المناسبة أسرّت لكاهن رعيتها برغبتها في أن تصبح راهبة.

ولكن كان لا بدّ من مرور عدة سنوات قبل أن تتحقق هذه الرغبة، وذلك بسبب العديد من المصائب التي حلت بعائلتها، وأولها مقتل والدها عام 1813 على يد قطاع الطرق وهو في طريقه إلى المنزل.
اهتزت والدة ثيودورا بشدة بسبب ذلك ومرضت؛ وكانت قد عانت بالفعل من فقدان اثنين من أشقائها الصغار وأقارب آخرين أعزاء عليها.

ثم وقع على عاتق آن تيريزا أن تعتني بوالدتها المريضة وأختها الصغرى، وأن تعتني بالمنزل والحديقة؛ وهكذا تأجل حلمها في أن تصبح راهبة، على الأقل حتى تتمكن أختها الصغرى من أن تحل محلها في رعاية والدتها.

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