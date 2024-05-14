الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ما هو موقف كنيسة الروم الارثوذكس من رسامة المرأة شماسة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية وجهة نظر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا حول موضوع رسامة المرأة شماسة

وقال إنه في الأيام الماضية دار حديث حول نشاط نيافة متروبوليت زيمبابوي وأنجولا المطران سيرافيم، الذي قام برسامة شماسة من أجل الإحتياجات التبشيرية لأبرشيته، وأثار الحدث الكثير من ردود الأفعال، وأدى إلى التعبير بِحُرِّية عن مختلف الآراء والتوجهات.

وأضاف: ولتفادي التشويش، تم توضيح إن العمل التبشيري في أفريقيا بحاجة إلى شماسات، خاصةً للعمل الرعوي ولمعمودية النساء البالغات، وكذلك في حالات خاصة - مثل الأرامل -  لأنه في البيئات الأكثر صرامة التي يُهيمن عليها الذكور، يتم قطع المرأة الأرملة لفترة طويلة من الحياة الإجتماعية والكنسية.

وتابع: الكنيسة تُدرك بامتياز مكان وترتيب وشروط "تصيير" شماسة، كما ورد في  الإفخلوجي وقوانين الأوامر الرسولية ومجمع ترولو، ويجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن الشماسات لم يكن أبدًا في تاريخ الكنيسة "كخادمات للأسرار المقدسة"، ولكن "كمساعدات وكمكرسات" بشكل عام لعمل الكنيسة الرعوي والليتورجي والتقديسي الموجه للنساء فقط.

واكمل: في القرون الأولى للمسيحية واجهت الكنيسة هذه المشكلة الرعوية ووجدت الحل لها من خلال الشماسات، وعندما تقدمت المجتمعات روحيًا، ونضجت، واعترفت بحقوق المرأة، تراجع العمل بنظام تصيير الشماسات، ولكن من المُوَثق أن المؤسسة كانت وبالتأكيد باقية كـ"ترسانة الروحية" للكنيسة للتعامل مع أوضاع مماثلة حتى اليوم، في ظل ظروف محلية خاصة.

واردف: أمام الانتشار المستمر للكلمة الإنجيلية في أفريقيا والتدفق المستمر للأخوة المحليين إلى الأرثوذكسية، أُثيرت قضايا رعوية، تتعلق بالمرأة الأفريقية، تشبه تمامًا تلك التي واجهتها الكنيسة في السنوات المسيحية الأولى. حيث يتم إستبعاد النساء من حياة الكنيسة بسبب الظروف والعادات المحلية، لذلك اتخذ المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا قرارًا مبدئيًا بإحياء وتفعيل مؤسسة الشماسات ضمن حدوده القانونية.

واستطرد: لكن تمت إحالة هذا القرار لمزيد من الدراسة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مثل: اللباس، طريقة الخدمة، المكانة، والوظيفية للشمامسة في حياة الكنيسة اليوم، ومع ذلك، نيافة متروبوليت زيمبابوي سيرافيم، الذي هو مبشرًا في أفريقيا لسنوات عديدة، بادر إلى تنفيذ القرار الأًوَلِيّ للمجمع المقدس، والذي لم يُفعل حتى اليوم، إذ أنه هذا الموضوع مازال تحت الدراسة لإتخاذ القرار المجمعي النهائي.

واضاف: دعونا نثق بكنيستنا، وخاصةً ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، التي بتضحيةٍ وهدوء تكرز بالمسيح مصلوبًا إلى أقاصي الأرض الأفريقية، على أساس التقليد وترتيب الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة والرسولية.

واختتم: نتمنى أن يتم إظهار نفس الحساسية - التي تظهر الآن في مسألة نية إحياء عمل رعوي قديم بشكل صحيح لكنيستنا المقدسة وفي مسائل تَهيئة إكليروسًا للعرش البطريركي للقديس مرقس - تجاه القضية الرئيسية، وهي الدخول غير القانوني لكنيسة مستقلة أخرى إلى الحدود القانونية لبطريركية الإسكندرية والمحاولة التجديفية لتقسيم قطيعها الأصلي، الذي تَعَرف على المسيح من خلال التضحيات المكثفة، وحتى موت، للمبشرين اليونانيين والمحليين المتواضعين، لمجد الله وإستنارة إخواننا الأفارقة الذين "في الظلمة وظلال الموت".

 

 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

بدء أولى المجموعات التدريبية للمرحلة الرابعة من مشروع " 1000 معلم كنسي"

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسة الشهيدة غليكاريّا

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار أدّاي من الاثنين والسبعين رسول

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة ثيودورا غيران

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة مريم البتول سيّدة فاتيما

الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة أبو مقار السكندري واستشهاد أرميا النبى

بمشاركة 1000 طفل.. الكنيسة و جامعة حلوان تتكاتفان لدعم الزراعة والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي

من عدة إيبارشيات.. الأنبا باسيليوس يتفقد ورشة عمل ممثلي الهيئات التنموية

الأكثر قراءة

أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

أين ستذهب الأموال المحصلة من التصالح على مخالفات البناء؟

أصابوه بعاهة مستديمة.. تفاصيل إحالة أشقاء مزقوا جسد شاب بالمقطم للمحاكمة

الحكومة تنحاز للمواطن فى تسعير قيمة المتر للتصالح على مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟