ما هو موقف كنيسة الروم الارثوذكس من رسامة المرأة شماسة؟

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية وجهة نظر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا حول موضوع رسامة المرأة شماسة

وقال إنه في الأيام الماضية دار حديث حول نشاط نيافة متروبوليت زيمبابوي وأنجولا المطران سيرافيم، الذي قام برسامة شماسة من أجل الإحتياجات التبشيرية لأبرشيته، وأثار الحدث الكثير من ردود الأفعال، وأدى إلى التعبير بِحُرِّية عن مختلف الآراء والتوجهات.

وأضاف: ولتفادي التشويش، تم توضيح إن العمل التبشيري في أفريقيا بحاجة إلى شماسات، خاصةً للعمل الرعوي ولمعمودية النساء البالغات، وكذلك في حالات خاصة - مثل الأرامل - لأنه في البيئات الأكثر صرامة التي يُهيمن عليها الذكور، يتم قطع المرأة الأرملة لفترة طويلة من الحياة الإجتماعية والكنسية.

وتابع: الكنيسة تُدرك بامتياز مكان وترتيب وشروط "تصيير" شماسة، كما ورد في الإفخلوجي وقوانين الأوامر الرسولية ومجمع ترولو، ويجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن الشماسات لم يكن أبدًا في تاريخ الكنيسة "كخادمات للأسرار المقدسة"، ولكن "كمساعدات وكمكرسات" بشكل عام لعمل الكنيسة الرعوي والليتورجي والتقديسي الموجه للنساء فقط.

واكمل: في القرون الأولى للمسيحية واجهت الكنيسة هذه المشكلة الرعوية ووجدت الحل لها من خلال الشماسات، وعندما تقدمت المجتمعات روحيًا، ونضجت، واعترفت بحقوق المرأة، تراجع العمل بنظام تصيير الشماسات، ولكن من المُوَثق أن المؤسسة كانت وبالتأكيد باقية كـ"ترسانة الروحية" للكنيسة للتعامل مع أوضاع مماثلة حتى اليوم، في ظل ظروف محلية خاصة.

واردف: أمام الانتشار المستمر للكلمة الإنجيلية في أفريقيا والتدفق المستمر للأخوة المحليين إلى الأرثوذكسية، أُثيرت قضايا رعوية، تتعلق بالمرأة الأفريقية، تشبه تمامًا تلك التي واجهتها الكنيسة في السنوات المسيحية الأولى. حيث يتم إستبعاد النساء من حياة الكنيسة بسبب الظروف والعادات المحلية، لذلك اتخذ المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا قرارًا مبدئيًا بإحياء وتفعيل مؤسسة الشماسات ضمن حدوده القانونية.

واستطرد: لكن تمت إحالة هذا القرار لمزيد من الدراسة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، مثل: اللباس، طريقة الخدمة، المكانة، والوظيفية للشمامسة في حياة الكنيسة اليوم، ومع ذلك، نيافة متروبوليت زيمبابوي سيرافيم، الذي هو مبشرًا في أفريقيا لسنوات عديدة، بادر إلى تنفيذ القرار الأًوَلِيّ للمجمع المقدس، والذي لم يُفعل حتى اليوم، إذ أنه هذا الموضوع مازال تحت الدراسة لإتخاذ القرار المجمعي النهائي.

واضاف: دعونا نثق بكنيستنا، وخاصةً ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، التي بتضحيةٍ وهدوء تكرز بالمسيح مصلوبًا إلى أقاصي الأرض الأفريقية، على أساس التقليد وترتيب الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة والرسولية.

واختتم: نتمنى أن يتم إظهار نفس الحساسية - التي تظهر الآن في مسألة نية إحياء عمل رعوي قديم بشكل صحيح لكنيستنا المقدسة وفي مسائل تَهيئة إكليروسًا للعرش البطريركي للقديس مرقس - تجاه القضية الرئيسية، وهي الدخول غير القانوني لكنيسة مستقلة أخرى إلى الحدود القانونية لبطريركية الإسكندرية والمحاولة التجديفية لتقسيم قطيعها الأصلي، الذي تَعَرف على المسيح من خلال التضحيات المكثفة، وحتى موت، للمبشرين اليونانيين والمحليين المتواضعين، لمجد الله وإستنارة إخواننا الأفارقة الذين "في الظلمة وظلال الموت".