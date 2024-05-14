الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف تشتري أضحية لعيد الأضحى.. حماية المستهلك تجيب؟

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشف جهاز حماية المستهلك عبر منشور له، عن عدد من الإرشادات والخطوات التي يجب اتباعها عند شراء الأضحية في عيد الأضحى، لعدم تعرض المواطنين للنصب والاحتيال.

نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين وشراء الأضحية جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون المشتري على علم بالسن الملائم لذبح الأضحية، إذ يتراوح بين 8 و12 شهرا، وتعتمد جودة اللحوم على عمر الخروف.

- لابد من التأكد من سلامة الجلد والفروة الخاصة بالخروف، والتأكد من خلوها من الجرب.

- تجنب شراء الأضحية التي تعاني من مشكلات صحية ظاهرة، مثل أن يكون أعمى أو أعرج أو أذنية مجروحة أو لديه قدم مكسورة.

رئيس حماية المستهلك: هناك سلع بطيئة فى خفض الأسعار تحتاج إلى مزيد من المتابعة

- يجب تجنب شراء الأضحية التي يكون لديها قرن مكسور.

**كيف يمكن معرفة عمر الأضحية عند شراءها؟

- إذا كانت الأسنان الأربعة الموجودة في الفك السفلي الأمامية لبنية وبيضاء، يكون عمر الخروف أقل من عام.

- إذ لوحظ أن أحد الأسنان الأربعة تغير شكله وكبر حجمه، يكون عمر الخروف عام.

- إذا لوحظ استبدال زوجين من الأسنان اللبنية، ووجود 4 أسنان طويلة في الفك السفلي، يكون عمر الخروف يتراوح بين عام ونصف وعامين.

- عندما يكون الخروف قد استبدل 3 أسنان لبنية أمامية بأسنان طويلة، يكون عمره 3 سنوات.

- عندما يستبدل الخروف جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة يكون عمره 4 سنوات.

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محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/ 
- كما يُمكنكم  الإطلاع  علي الدليل  وتحميل النسخة الإلكترونية  من خلال الدخول علي الرابط التالي  https://drive.google.com/.../1km5i5.../view.

جهاز حماية المستهلك شراء الاضحية السن الملائم لذبح الأضحية إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

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