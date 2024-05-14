كيف تشتري أضحية لعيد الأضحى.. حماية المستهلك تجيب؟

كشف جهاز حماية المستهلك عبر منشور له، عن عدد من الإرشادات والخطوات التي يجب اتباعها عند شراء الأضحية في عيد الأضحى، لعدم تعرض المواطنين للنصب والاحتيال.

نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين وشراء الأضحية جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون المشتري على علم بالسن الملائم لذبح الأضحية، إذ يتراوح بين 8 و12 شهرا، وتعتمد جودة اللحوم على عمر الخروف.

- لابد من التأكد من سلامة الجلد والفروة الخاصة بالخروف، والتأكد من خلوها من الجرب.

- تجنب شراء الأضحية التي تعاني من مشكلات صحية ظاهرة، مثل أن يكون أعمى أو أعرج أو أذنية مجروحة أو لديه قدم مكسورة.

- يجب تجنب شراء الأضحية التي يكون لديها قرن مكسور.

**كيف يمكن معرفة عمر الأضحية عند شراءها؟

- إذا كانت الأسنان الأربعة الموجودة في الفك السفلي الأمامية لبنية وبيضاء، يكون عمر الخروف أقل من عام.

- إذ لوحظ أن أحد الأسنان الأربعة تغير شكله وكبر حجمه، يكون عمر الخروف عام.

- إذا لوحظ استبدال زوجين من الأسنان اللبنية، ووجود 4 أسنان طويلة في الفك السفلي، يكون عمر الخروف يتراوح بين عام ونصف وعامين.

- عندما يكون الخروف قد استبدل 3 أسنان لبنية أمامية بأسنان طويلة، يكون عمره 3 سنوات.

- عندما يستبدل الخروف جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة يكون عمره 4 سنوات.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

- كما يُمكنكم الإطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/.../1km5i5.../view.