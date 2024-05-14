الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مشروع "مستقبل مصر" حلم تحول لحقيقة على يد الرئيس السيسي

النائب أحمد محسن،
النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، خطوة تنموية كبيرة لمصر في قطاع الزراعة، تؤكد تحول حلم مستقبل مصر الزراعي لحقيقة.

وأضاف "محسن"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، وخطوة تنموية جبارة للغد، تحسب للرئيس السيسي، وهذه هى المرة الأولى مرة ومنذ عقود طويلة تتوسع مصر زراعيا بهذا الشكل وتضاف هذه المساحة.

مشاريع التنمية الضخمة

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية، كما يدخل ضمن مشاريع التوسعات الاقتصادية والتنمية الضخمة في الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن من شأن مشروع مستقبل مصر الزراعي، تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، علاوة على البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان، وهو ما يعزز من قدرة وصمود الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مستقبل مصر الزراعي؛ إضافة تنموية هائلة سينعكس صداها على المواطن قريبًا.

النائب أحمد محسن بدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستقبل مصر للتنمية المستدامة موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة

مواد متعلقة

عمرو القماطي: مصر قادرة على الوصول لـ50 مليون سائح سنويا

أيمن سلامة: العالم شاهد على المجهود المصري التاريخي بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أحزاب وخبراء يدعمون انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: خطوة جادة وحقيقية

برلماني: التضامن المصري في دعوى الإبادة الجماعية يعني الكثير للقضية الفلسطينية

برلماني: التضامن ضد الاحتلال أمام “العدل الدولية” رسالة مصرية شديدة اللهجة

"مصر أكتوبر" يدعو الدول العربية لاتخاذ مواقف مماثلة لمصر بدعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

اليوم.. "خطة النواب" تناقش موازنة التضامن والكهرباء للعام المالى 24-25

إيفلين متى: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يعكس تأييدها الكامل للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية