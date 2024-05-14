برلماني: مشروع "مستقبل مصر" حلم تحول لحقيقة على يد الرئيس السيسي

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، خطوة تنموية كبيرة لمصر في قطاع الزراعة، تؤكد تحول حلم مستقبل مصر الزراعي لحقيقة.

وأضاف "محسن"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، وخطوة تنموية جبارة للغد، تحسب للرئيس السيسي، وهذه هى المرة الأولى مرة ومنذ عقود طويلة تتوسع مصر زراعيا بهذا الشكل وتضاف هذه المساحة.

مشاريع التنمية الضخمة

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية، كما يدخل ضمن مشاريع التوسعات الاقتصادية والتنمية الضخمة في الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن من شأن مشروع مستقبل مصر الزراعي، تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، علاوة على البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان، وهو ما يعزز من قدرة وصمود الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مستقبل مصر الزراعي؛ إضافة تنموية هائلة سينعكس صداها على المواطن قريبًا.