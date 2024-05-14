أيمن سلامة: العالم شاهد على المجهود المصري التاريخي بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن مصر تقوم بدورها التاريخي في الوساطة والمساعي الحميدة ومحاولة حلحلة الموقف المتأزم بين منظمة حماس في قطاع غزة وبين إسرائيل المحتلة، وهذا الدور ليس بغريب أو جديد عن مصر.

وتابع سلامة، في تصريحات خاصة لـ الدستور، فمنذ حملة الرصاص المصبوب على غزة عامي 2008-2009، وعلى مدار هذه الأعوام منذ عام 2008 وحتى الآن تخوض مصر معارك وحروب متواترة ومتتالية بين إسرائيل والتنظيمات المسلحة في قطاع غزة فلحت مصر في التوصل إما لهدنة إنسانية أو وقف إطلاق نار مؤقت أو اتفاقيات لتخفيف العداءات العسكرية المسلحة بين الطرفين المتحاربين، باعتبارها الدولة الكبرى في الإقليم وأيضا بحكم العلاقات المتميزة المصرية مع طرفي الصراع المسلح.

العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

وأضاف: وكذلك بحكم الخبرة المتواترة والتراث الضخم لمصر في الصراع سواء العسكري المسلح أو السياسي أو القانوني مع إسرائيل منذ مايو 1948 هذه الخبرة والتاريخ المصري المشرف جعل مصر ناصحا أمينا للمقاومة الفلسطينية المسلحة منذ أول مواجهة مسلحة بين هذه التنظيمات المسلحة في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبشأن المساعدات الإنسانية، أوضح أن العالم شاهد أجمع دون استثناء على الدور والمجهود المصري التاريخي بشأن المساعدات المصرية الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة والتي شكلت أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية العالمية وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يعلمها القاصي والداني في العالم، على الرغم من ذلك قامت مصر بهذا المجهود الكبير.

وعلى صعيد أخر، أعلن التيار الإصلاحي الحر دعمه الكامل لما صدر عن بيان الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وثمن التيار هذه الخطوة التاريخية كترجمة عملية وملموسة من الدولة المصرية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.