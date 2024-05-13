الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: 190 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة

أنطوني جوتيريش
أنطوني جوتيريش

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخر إثر استهداف مركبتهما خلال توجههما إلى رفح الفلسطينية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف "جوتيريش"، أن أكثر من 190 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة، متابعًا: "أؤكد ضرورة حماية العاملين بالمجال الإنساني".

كما أدان "جوتيريش" جميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة، مضيفًا: "أكرر ندائي العاجل لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والإفراج عن المحتجزين".

جوتيريش موظفي الأمم المتحدة حرب غزة رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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