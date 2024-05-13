الإثنين 13 مايو 2024
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سياسي

إيفلين متى: دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعكس تأييدها الكامل للقضية الفلسطينية

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعلان مصر رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تأييد مصر الكامل للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا جاء كرد فعل على استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى الأعزل، وسط صمت المجتمع الدولى على جرائم الإحتلال الإسرائيلى دون رادع لإسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

ضرورة وجود اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا لرصد كافة جرائم الاحتلال

ودعت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا لرصد كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الأبرياء فى قطاع غزة وتقديمها بالأدلة والوثائق إلى محكمة العدل الدولية لإتخاذ قرار من شأنه إيقاف اله الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومحاسبة مجرمى الإحتلال الإسرائيلى المتورطين فى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وطالبت كل دول العالم بضرورة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا أسوة بمصر لكى يشكلوا قوة ضغط على إسرائيل لإصدار حكم من محكمة العدل الدولية من شأنه الانتصار لأرواح الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء وردع كافة الإنتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والتى تتنافى مع كافة المواثيق الدولية.

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