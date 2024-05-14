عمرو القماطي: مصر قادرة على الوصول لـ50 مليون سائح سنويا

قال النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والأثار بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير بتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وزيادة عدد السائحين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي.

لفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، قائلا: مصر لديها إمكانات واعدة في هذا المجال وتزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة.



الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا

وأضاف عضو سياحة البرلمان، أن هناك اهتمام حكومي حقيقي بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، والعمل على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنويًا لمصر، والعمل على تطوير المرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة.

واختتم بالقول، إن مصر قادرة على مضاعفة أعداد السياح الوافدين اليها، وزيادة جلب العملة الأجنبية وإتاحة مزيد من فرص العمل في قطاع السياحة، وهو ما ستحققه الدولة في أقرب وقت برؤية وتوجيهات السيسي في الجمهورية الجديدة.

على صعيد أخر، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، لاسيما وأنه يعد أحد أهم مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.