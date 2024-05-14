الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 14028 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 14028 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14028 ) مخالفة مرورية متنوعة، بيانها كالتالي:

- 7152 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

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استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

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شغال| موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

- 574 مخالفة سير دون تراخيص.

- 14 مخالفة دراجة نارية.

- 277 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- 15 مخالفة موقف عشوائى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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