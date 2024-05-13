الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و2779 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2779 مخالفة مرورية متنوعة.

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ضبط 8 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و2593 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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ضبط 3 قضايا تهريب و2373 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 24 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (270) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تهريب تهريب بضائع ومخدرات مخالفة مرورية وزارة الداخلية جرائم التهريب أمن المنافذ

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