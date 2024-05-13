المصريين الأحرار: حصاد "مستقبل مصر" خطوة على طريق تصحيح أخطاء الماضي

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية التاريخية لإطلاق المرحلة الأولى من موسم الحصاد 2024 في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

ووجه “خليل” تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده العظيمة لتصحيح أخطاء الحقب السابقة؛ وهو مؤشر إيجابي بأن يد قائد مصر سوف تطول كافة الملفات وتحدث تغيرًا جذريًا في كل الملفات لصالح المواطن المصرى.



ووصف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذا اليوم تاريخي لكون هذا المشروع يمثل "أحد الأعمدة الرئيسية لحرب الوجود للدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن "الحرب القادمة هي حرب غذاء ومياه".

وأوضح «خليل» في بيان صادر عن الحزب، أن مشروع "مستقبل مصر" يجسد رؤية الرئيس السيسي لمصر جديدة؛ معتبرًا أنّ أضاف الرئيس نحو 4 ملايين فدان إضافية من بينها 2 مليون فدان للدلتا جديدة، هو مشروع قومي متكامل الجوانب زراعية وصناعية استثمارية مبنية علي دراسات جدوى دقيقة للغاية".

و أشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن عن إنشاء مصانع لأدوات الري الزراعية الحديثة لتواكب الخطوات الواسعة والمشروعات العظيمة.

و دعا رئيس حزب المصريين الأحرار القطاع الخاص "للاستفادة مما فعلته الحكومة" في هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة أن القطاع الخاص الوطنى عليه يضع يده في يد الدولة لأمن قومي متكامل".

الغذاء أمن قومي

و اختتم رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأمن القومي لا يتحقق فقط بالسلاح، بل يتحقق أيضًا بالغذاء والمياه والطرق والأسواق"

و أشار إلي أن الرؤية العامة للرئيس وخطواته لبناء دولة متكاملة قوية وراسخة الأركان تخدم الأجيال المتعاقبة وتحفظ استقرار وأمن مصر القومى.