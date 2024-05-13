يوفر فرص عمل ويسهم فى التنمية.. ما لا تعرفه عن مشروع "مستقبل مصر"

قدمت قناة "إكسترا نيوز" تغطية شاملة؛ لافتتاح مشروع مستقبل مصر الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم.

وافتتح الرئيس السيسي، مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بالضبعة، بالإضافة إلى تفقد غرفة التحكم للصوامع وكيفية عملها، كما تفقد تصميمًا للمنطقة الصناعية بالضبعة، المرحلة الحالية والمستقبلية، والذي يضم مجمع الثلاجات، ومصنع البطاطس، والبصل المجفف.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تنفذ المشروعات لتوفير فرص عمل، لأنها من أهم المكاسب المادية للمشروعات القومية.

وأكد خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بالضبعة، وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الدولة تعمل على توفير فرص العمل التي تعد أحد أهم المكاسب المادية للمشروعات القومية.

واستعرض بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، عددا من المشروعات المستقبلية للمنطقة الصناعية، والتي تضم سوقا ومصانع التصنيع الزراعي.

من جهته قال الدكتور، هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعمًا غير مسبوق لقطاع المياه خلال العشر سنوات الأخيرة أسهم في إتاحة الفرصة لتأهيل المنظومة بشكل متكامل وتدشين مشروعات عملاقة.

وأضاف وزير الري، خلال كلمته في حفل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطور الذي شهده قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق وظهر جليًا في تطوير منشأة السد العالي وصيانته، موضحًا أن التكنولوجيا المستخدمة في البناء وفلترة المياه هي تكنولوجيا غير مسبوقة ومميزة.

فيما أشاد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في نجاح المشروعات، خاصة المسار الناقل لأكثر من 166 كيلومترًا لمحطة معالجة تقدر بـ7.5 مليون متر مكعب، وهي تعد أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وأضاف "الغنام"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: نحن أمام تحد كبير، وبانتهاء 2025 سيكون المسار سالف الذكر مؤمن عليه مساحة زراعية 2.2 مليون فدان.