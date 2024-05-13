الإثنين 13 مايو 2024
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أستاذ بالبحوث الزراعية: "مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة" إضافة كبيرة للأمن الغذائى المصرى

الدكتور شاكر أبو
الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ بمركز البحوث الزراعية

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينقل مصر نقلة نوعية كبيرة جدًا.

وأضاف "أبوالمعاطي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة إضافة كبيرة للأمن الغذائي المصري، ووجود فائض لتصدير الحاصلات الزراعية، ويوفر العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع القائم على تلك الزراعات.

كما أكد أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل للمصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى نقطة مهمة جدًا وهي كيفية تعظيم الاستفادة من المياه، واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إن مصر تعاني ندرة المياه وبدأت في تطوير أساليب الري الخاصة بها.

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