الإثنين 13 مايو 2024
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أكاديمى: مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مهم وواعد لهذا السبب

جريدة الدستور

قال الدكتور وليد ضياء، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن مشروعات أخرى أهميتها الحقيقية زيادة الرقعة الزراعية المصرية والتوسع الأفقي المطلوب.

وأضاف "ضياء" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأرض الزراعية المصرية على مدى سنوات طويلة كانت تنكمش نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية، والمساحة الزراعية كانت تتقلص، وهذا كان مؤشرًا خطيرًا جدًا.

وأكد أن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة من المشروعات المهمة والرائدة والواعدة في هذا الاتجاه، ويضيف رقعة زراعية ضخمة تساعد على زيادة إنتاج مصر الزراعي.

وأشار إلى أن المشروع أيضًا يساعد على تحقيق الاكتفاء الداخلي والمحلي من بعض المنتجات وإمكانية تصدير سلع أخرى من الممكن أن تكون مصدرًا للعملة الصعبة وهذا أمر مهم جدًا.

مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر الرقعة الزراعية اكسترا نيوز

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