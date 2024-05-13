"زراعة أسيوط": مبادرة ازرع تستهدف 20 ألف فدان من خلال 260 مدرسة حقلية

كشف المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، عن أن مبادرة ازرع، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني، تهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم صغار المزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأكد المهندس محمود صبحي أهمية تنفيذ برامج ومبادرات تنموية استكمالًا لدور الدولة وخاصة مبادرة "ازرع"، التى تستهدف توفير الأمن الغذائى المصرى من الحبوب والمحاصيل الغذائية، ورعاية ودعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، وترشيد الاستهلاك فى المياه والأسمدة وتحسين الممارسات الزراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن مبادرة "ازرع" يجرى تنفيذها بمحافظة أسيوط بعدد 64 قرية بـ8 مراكز إدارية، وتستهدف 13 ألف مزارع بإجمالى 20 ألف فدان من خلال 260 مدرسة حقلية.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق تزويد إنتاجهم وتقليل التكلفة الإنتاجية وتقليل الهادر من المحاصيل أثناء الحصاد وتوفير عقود تسويقية، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية والسعي للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ في إشارة إلى المياه والتربة من خلال تدخلات أساسية وهي توفير التقاوي المدعومة، والأسمدة والمخصبات، وتقديم دعم فني، ومدارس حقلية للإرشاد الزراعي.

وأوضح المهندس محمود صبحي أن مبادرة ازرع مستمرة بالمحافظة، بالشراكة مع مديرية الزراعة وجميع الجهات التنفيذية، على أن تتوسع فى دعم زيادة إنتاجية من محصول الفول الصويا بالمحافظة، وتستهدف المبادرة مساحة 4 آلاف فدان فول صويا هذا العام، وجارٍ دراسة إمكانية التوسع فى دعم بعض الحبوب الغذائية والمحاصيل التى تشتهر بها محافظة أسيوط مثل عباد الشمس والنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الهامة، فى إطار تحسين الممارسات الزراعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم حصر المساحة المستهدفة وفقًا لنموذج الحصر، والذي يشمل (الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف وإجمالي الحيازة والمساحة المزروعة لهذا الموسم وغيرها)، والعمل على توزيع التقاوي للمساحة وفقًا لآلية التوزيع التالية:

- خصم 50% من قيمة العبوة لصغار المزارعين بحد أقصى 3 عبوات (نصف فدان وحتى فدان ونصف فدان).

- خصم 40% من قيمة العبوة لكبار المزارعين بحد أقصى 10 عبوات (2 فدان وحتى 5 أفدنة).

وتسلم كشوف الحصر لكل مهندس لإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية على أسطوانة مدمجة لمراجعة صحة البيانات الواردة بها، وبعد الانتهاء من إتمام الحصر ومراجعته تبدأ خطة عمل المدارس الحقلية وفيها يتم تقسيم المزارعين إلى مدارس حقلية بكل مدرسة 25 مزارعًا، ويتم العمل بالمدارس الحقلية خلال الموسم الزراعي بعدد 8 فصول لكل مدرسة.